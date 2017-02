Detenen un tunisià vinculat a l’atac del Museu d’El Bardo

5 feb 2017 per SDRCA

AGÈNCIES – ALEMANYA – foto Arxiu – EL PUNT AVUI+ – 2 febrer 2017

La policia alemanya va detenir ahir a la matinada un ciutadà tunisià sospitós de preparar un atemptat en territori alemany. Segons va informar la fiscalia, el detingut és reclamat per Tunísia per la seva presumpta participació en l’atemptat perpetrat per Estat Islàmic (EI) el 2015 contra el Museu d’El Bardo, que va causar 22 víctimes mortals. Tunísia també el reclamava en relació amb un atac comès el març del 2016 contra la ciutat fronterera de Ben Guerdan. Segons sembla, es tracta d’un home de 36 anys al qual s’acusa de reclutar milicians per a EI i d’haver creat una xarxa de simpatitzants amb l’objectiu, entre d’altres, de perpetrat un atemptat terrorista a Alemanya. L’home va ser arrestat a Frankfurt sense oferir resistència en una operació en què es va detenir setze persones més.