Destinació: l’Àfrica

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 21 de febrer de 2018

Des de Barcelona, què us diu l’Àfrica? Crec que es poden enumerar algunes activitats que es poden fer al continent veí. Des de fa uns anys s’ha posat de moda pujar-hi muntanyes, tant hi fa la manera. N’hi ha també d’altres que s’entusiasmen en fer safaris fotogràfics

N’hi ha d’altres que s’entusiasmen en visitar pobles ancestrals. D’altres prefereixen fer viatges guiats, però n’hi ha d’altres que s’enfilen en totterrenys en busca de l’aventura en solitari. N’hi ha d’altres a qui els agrada visitar ciutats. Els més aventurers fan estades llargues en algun o més països

D’altres persones se senten atretes per entitats humanitàries, se’n poden fer associats o bé fan un altre tipus de vida a la seva manera: fent-se voluntaris d’oenagés

Entre tots podríem arribar a conclusions força apropades a les realitats

He d’alertar d’un fenomen que va a més a l’Àfrica: el creixent rebuig d’oenagés. Quines missions té o ha de tenir una oenagé ? Les oenagés poden ser religioses o formades per persones pertanyents a organitzacions religioses o poden ser laiques

Si examinem aquests dos tipus d’organitzacions veurem que l’estructura és força similar excepte que les laiques no promouen l’Evangeli. El principal problema de les oenagés és el seu finançament

Les oenagés laiques estan estructurades com si fossin empreses i segons com poden ser multinacionals. He escoltat i he llegit a la premsa que algunes oenagés no són el que tothom pensa que són

Hi ha oenagés que són molt petites, fent el que poden en un ambient determinat. Jo m’imagino que, quan hi va haver el boom de les oenagés, molts africans veien els seus membres com a extraterrestres: què hi vénen a fer aquí ?

Per què les nostres entitats no fan conjuntament una presentació de l’Àfrica ? Crec que hi sortiríem guanyant. És cert que les oenagés han de fer esforços importants, per què no hi trobem una sortida ?