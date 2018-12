Destapar l’olla

Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 7 de desembre de 2018

#MeToo (Jo, també) és un moviment (2006), ideat i pilotat per Tarana Burke (The Bronx, 1973), a favor dels Drets civils. Tarana Burke va despertar consciència sobre l’assetjament sexual, l’abús i l’assalt a la societat el 2017

El hashtag #MeToo s’ha convertit en una campanya mundial per sensibilitzar sobre la dignitat de la sexualitat de les dones. Tarana Burke va llançar el moviment fa més de 10 anys per donar suport a les noies negres. Avui, tem que l’etiquetatge pugui alienar els grups marginats.

Tarana Burke va ser popularitzada per l’actriu Alyssa Milano, qui va animar a les dones a tuitejar les seves experiències per demostrar la naturalesa estesa del comportament misògin. Des d’aleshores el hashtag ha estat utilitzat per més de 500.000 persones, entre elles moltes celebritats.

La misogínia es defineix com l’aversió i també l’odi cap a les dones o nenes. La misogínia pot manifestar-se de diverses maneres, que inclouen denigració, discriminació, violència contra la dona.

Es pot dir que hi ha misogínia en moltes de les mitologies del món antic, que han arribat als nostres dies. A més, molts dels pensadors més influents de la filosofia occidental han estat catalogats com misògins.

Fa un any, l’esclat del moviment #MeToo va posar de manifest la impunitat i la freqüència amb què s’agredeix les dones, però el problema s’arrossega des de fa dècades.

El #MeToo arriba a l’Àfrica. Treballadores de la Unió Africana trenquen el silenci i denuncien que pateixen abusos sexuals que les aboquen al que consideren un apartheid professional en una organització que aplega els 55 països del continent i que està copada en la immensa majoria per homes.

37 dones d’aquesta organització van fer públic un document en què s’explicaven els casos d’abús sexual que hi patien. L’auditoria interna demostra com les funcionàries són pressionades a mantenir relacions sexuals a canvi de llocs de treball.

Les dones joves amb contractes temporals o becàries són les que estan més exposades a patir abús sexual per part dels seus superiors.

Font: ARA i wikipedia