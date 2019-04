Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 1 de maig de 2019

Un producte es considera químicament pur quan té un mínim del 98% de riquesa. El 2% restant són impureses. Fent servir aquesta situació, es calcula per cada país el nombre de persones desfavorides dividint-lo per la superfície del país en qüestió.

És una hipòtesi com una altra quan no es disposa del nombre real de persones desfavorides. Seguint aquest criteri, es troben països molt desfavorits com ara els que superen 1 persona desfavorida per km2 o els que encara en són més

La teòrica mitjana africana assenyala que hi ha 0,73 persones / km2 que viu per sota d’uns estàndards generals. Això és una aproximació perquè no s’ha trobat una font del percentatge de cadascun dels països. N’hi ha uns quants que viuen molt bé, però no són la majoria

Potser la millor manera d’abordar els temes dels desfavorits a l’Àfrica és fer una anàlisi global a l’hora de fer-la pública

La suma de residents a l’Àfrica surt en 1.093.130.832 persones, que sembla força raonable. Segons la hipòtesi feta, serien uns vint milions les persones que viurien amb pocs recursos. La superfície de l’Àfrica dóna 29.922.018 km2.

Cal tenir en compte que cada país té la seva idiosincràsia perquè no es poden mesclar països insulars amb continentals. Hi ha paisos continentals que són petits: aquests són una d’unes característques peculiars pròpies. No es poden comparar amb mastodonts, i, entre mastodonts, els que han arrelat en zones desèrtiques o en zones del tròpic

Serveixi com a font d’anàlisi i de discussió