Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 27 de maig de 2019

La dita es compleix: “malament rai si has de raure en metges i advocats”. Nosaltres no n’hem tret res d’anar a advocats per solucionar problemes de la nostra associació sinó pagar

Fa uns anys que em van convidar a la presentació d’un llibre sobre el desert. A mi em va agradar la invitació perquè m’atrauen els deserts. El primer que vaig veure al 1984 fou a les Canàries, les illes afortunades. La llei diu que les Canàries són per una part verdes i per l’altra àrides

Quan hi vaig ser, vaig poder veure un terreny desèrtic que arribava l’oceà, anomenat Las Cañadas. Algunes persones m’han dit que s’hi ha anat construint, però hi vaig veure un desert (?)

M’interessen molt els terrenys àrids com el desert del Sàhara, el més gran del món a part dels deserts molls. El Sahara arriba a una immensitat de països africans tan al nord com al sud. Hi viuen en total uns dos milions de persones, les més conegudes són els homes del desert

La conferència la feia un psiquiatra. La primera part va ser endinsar-nos en totes les facetes que són pròpies dels deserts. Tanmateix això va ser un aperitiu perquè seguiria un atac agut contra la figura de Jesucrist. Va arribar a tal punt que vaig pensar en anar-me’n, després vaig pensar d’exposar perquè me n’anava. Al final em vaig quedar fins el final

Entenent que Jesús de Natzaret és una figura històrica, si més no per aquells que veuen en ell el fill de Déu, no es mereixia el que va dir-ne el psiquiatra en un acte desdibuixat per la manca d’una aproximació científica

Se sap que el desert que hi havia a Palestina era un lloc per a l’oració de tots els fidels de l’època. Joaquim, pare de Maria, hi va anar a fer penitència, així com Zacaries, pare de Joan Baptista. Tanmateix, ningú pot oblidar l’estada de Jesús de Natzaret en el desert del Néguev durant 40 dies

Jesús va sortir victoriós de les trampes que li posava el dimoni. Jesús és l’home més conegut del planeta perquè tothom el té present a una hora o una altra. No es pot profanar un home sant, a no ser que qui ho faci sigui per ignorància. Poc va durar la campanya feta a Barcelona contra Déu. Hi havia persones amb seny que la va avortar

La campanya deia aproximadament: “Probablement Déu no existeix… disfruta de la vida”. Potser voleu que Crist vingui cada dia, però això seria una ruqueria. No fa pas massa temps que Jesús va ser entre nosaltres quan va ser conegut com el fill de Déu