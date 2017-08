Desenvolupament humà, s. XXI

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 21 d’agost de 2017

Hi ha persones que desconfien de les organitzacions humanitàries. La SDRCA ha experimentat problemes a mig termini quan ha introduït col·laboracions amb organitzacions humanitàries, independentmant del seu perfil

Hi ha organitzacions com la Creu Roja que són conegudes per tothom i ben valorades a nivell popular.

També hem de dir que algunes d’aquestes organitzacions s’han malfiat de nosaltres, com ara la introducció d’observadors en la seu de la SDRCA

Tot s’ha de dir. Les nostres informacions ens diuen que afortunadament l’extrema pobresa cau amb ganes. Potser ara tenen una forta presència en el camp dels refugiats

Hi ha sectors socials de països africans on es menyspreen perquè segons ells es posen on no s’han de posar

La SDRCA ha topat amb problemes d’aquesta mena en diferents països africans com ara el Camerun, Ghana o Kenya, però ho podem compensar amb l’hospitalitat de Zimbàbue, entre d’altres com ara el Camerun o el Senegal

Un cop rentats i alimentats, tots els africans africans volen ser protagonistes d’una fase iniciada fa temps: el desenvolupament humà perquè és la font de l’esperat creixement socioeconòmic dels pobles

Sense oblidar la primera fase bàsica, el desenvolupament humà té ple signe d’urgència

El desenvolupament humà està regit per tres elements bàsics: major poder adquisitiu, major formació, major cura de la salut en tots els seus àmbits

Això no vol dir que, sense oblidar la comunitat, les persones esdevindran més independents, més persones