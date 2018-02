Desemparats

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 18 de febrer de 2018

Tot i que ara estat islàmic no surt a les capçaleres dels diaris, no ha deixat de ser el grup terrorista amb major implantació al món

Aquestes organitzacions se centren en el mateix fonament d’una empresa: direcció, proveïdors i clients. Els proveïdors són els que s’hi hagin adherit més o menys voluntariament. Els clients són els morts per assassinat i els ferits dels atemptats.

Mitjançant els clients l’organització deixa rastre en tota mena d’informatius

La direcció d’aquests grups no sol ser pública, deixen emprenta on es produeixen els atemptats. Per moure la gran quantitat de seguidors, la direcció s’agafa al màrqueting. La qüestió és posar tota mena d’objectius impossibles perquè els terroristes no posin fre al que estan fent

Si no recordo malament estat islàmic té una sèrie de grups africans que orbiten al voltant seu: Al-Qaida del Magrib Islàmic, Boko Haram de Nigèria, Al-Xabaab de Somàlia, entre d’altres

Entre els objectius en el nostre territori hi ha Al-Àndalus, Ceuta i Melilla. Aquests objectius es presenten d’una forma suau de caràcter nacionalista que, per mantenir els ànims dels seus nacionals, emeten cròniques impossibles i recautxutades

Un dia vaig trobar un taxista d’origen marroquí que em va dir que acabarien ocupant Espanya. Persones com aquesta estan impel·lides per entrar a Europa per necessitats tan primàries com de disposar un plat a taula. Venen al nostre país lliurement

Afirmava que ja hi havia molts marroquins, segons ell un milió, fent-se il·lusions per no haver de passar gana. Al voltant del 6% de la població nacional marroquina està instal·lada en el nostre país. La gran majoria d’aquest 6% no farà mai res a la vida contra nosaltres perquè són persones normals i corrents

Tal com es diu en castellà: “De ilusión también se vive” perquè afortunadament tenim de sempre un bon ministeri d’Afers Estrangers i de Cooperació