Descobreix la màgia de Lapònia i viu un Nadal que no oblidaràs mai.

RACC TRAVEL, 7 d’octubre de 2021

Desenes d’activitats t’esperen en una de les millors destinacions per acabar l’any. Reserva abans del 22 d’octubre i viatja a Lapònia amb descomptes insuperables!

Lapònia és una regió de l’Àrtic on es viu un hivern màgic i marcat per la llum de l’aurora boreal. Els seus paisatges nevats i la natura abundant ofereixen una pausa en la rutina molt valuosa per a qualsevol visitant.

Prepara’t per gaudir d’una infinitat d’activitats que enamoraran grans i petits.

Safari d’animals àrtics: huskies i rens.

Pesca en el gel.

Passeig amb raquetes de neu.

Safari amb motos de neu.

Trobada amb el Pare Noel.

Tots els paquets de vacances inclouen vol, trasllats, allotjament en MP/PC, guia, equipament, activitats i taxes.