Descobreix 9 casos reals de discriminació i guanya una subscripció a FilminCAT!

Plataforma per la Llengua, 7 de maig de 2021

T’han discriminat mai per parlar català amb un guàrdia de seguretat? T’ha demanat el metge que parlis castellà perquè no t’entén? O potser has viscut com un policia t’increpava per haver parlat la teva llengua?

En ple segle XXI, els drets dels catalanoparlants es continuen vulnerant. Per donar a conèixer aquesta situació, a la Plataforma per la Llengua hem creat el test DiscriminCATs, que exposa, tot plantejant preguntes tipus test, què ha succeït en casos reals de discriminació lingüística arreu dels territoris de parla catalana.

Quins casos hi trobaràs?

En aquest test, descobriràs 9 casos de discriminació, en els quals es mostren situacions en l’àmbit sanitari, judicial, administratiu o policial, entre d’altres.

Fes el test DiscriminCATs i coneix alguns dels casos més greus inclosos en el nostre Informe de Discriminacions Lingüístiques 2019. Si mai el necessites, fes ús del nostre servei de queixes i comparteix aquest correu per donar a conèixer el test i la feina de l’entitat.

Recorda que només per participar en un test ja entres al sorteig per guanyar una subscripció anual a la plataforma de cinema i sèries en línia, i en català, FilminCAT.