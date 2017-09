Descendents de faraons

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 18 de setembre de 2017

La continuïtat de l’Egipte dels faraons rau en la presència de cristians coptes dins l’actual territori de la República Àrab d’Egipte. Segons ells, no són àrabs sinó egipcis

Són una minoria que destaca entre uns 80 milions de persones censades a Egipte amb un percentatge no superior al 10%. Els cristians d’Egipte es presenten en mitjana com les persones més riques del país

Els rais sempre han protegit aquesta minoria copta més enllà del que es pugui dir. Malauradament hi ha grupúsculs autoanomenats musulmans que de tant en tant ataquen els coptes en llocs sagrats com temples cristians

La gran majoria dels àrabs estan en contra d’aquests atacs, demostrant-ho de mil maneres. Els atacs contra els coptes solen ser covards, els malfactors miren de ser a distància dels fets, però es podria explicar en els nostres com influïts per aquests moviments àrabs extremistes que operen arreu del món

Abdel Fattah el-Sisi ha demostrat clarament el seu enuig per aquestes circumstàncies, ha demanat inclús una reforma de les estructures de l’islam

Els musulmans tenen un únic representant a cada país, qui dicta com hi ha de funcionar l’islam

Està clar que el que diu aquest alt representant no sempre és escoltat pel fidels perquè d’altra manera els atemptats, que sovintegen arreu, no existirien. Amb tot si no escolten és que no ho són de musulmans