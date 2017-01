D’escacs i de massais

VALÈRIA GAILLARD – BARCELONA – foto EFE / ANDREU DALMAU – EL PUNT AVUI+ – 26 gener 2017

CULTURA: Ricard Ruiz guanya l’Edebé infantil i Francisco Díaz, el juvenil

Ricard Ruiz Garzón i Francisco Díaz Valladares, ahir a Barcelona

“De vegades hem de renunciar a coses per ajudar els altres”, sosté Ricard Ruiz

El món dels escacs impregna la història que ha merescut el 25è premi Edebé de literatura infantil, La immortal, del periodista i escriptor Ricard Ruiz Garzón. En la categoria juvenil ha merescut el prestigiós guardó el veterà Francisco Díaz Valladares, amb Rere l’ombra del bruixot, una novel·la ambientada al Congo.

“No és cap obra de fórmula, sinó una molt bona obra de literatura –argumentava ahir Vicenç Villatoro, portaveu del jurat– que té com a eix vertebrador aparent els escacs, però que inclou sorpreses i un fil literari paral·lel, que és saber qui narra la història en primera persona.”

Ricard Ruiz (Barcelona, 1973) és un apassionat de la relació entre literatura i escacs, un joc que domina de petit. Malgrat tot, el tema va més enllà: “Volia fer una reflexió del que és guanyar, perdre i jugar, i de com de vegades, tal com perdem una peça, hem de renunciar a coses per ajudar els altres.”

La novel·la està protagonitzada per una nena de dotze anys que viu a Ginebra, on existeix un tauler d’escacs gegant en un parc. “Quan el vaig descobrir vaig tenir clar que un dia escriuria sobre ell; l’elecció de Ginebra, a més, és simbòlica, no és un país de la Unió Europea, però el debat sobre la immigració hi és intens.” La immigració, doncs, és un dels temes de fons, així com el paper de la dona en els escacs i la relació entre ciència i religió.

Rere l’ombra del bruixot és un thriller que trasllada el lector al Congo, d’on és originari Julen, que actualment viu als Estats Units. En aquest retorn torna a veure una massai, de la qual s’enamora, però no és fàcil perquè ha compartit la seva infància amb ella i la considera la seva “germana”.

A l’origen de la novel·la hi ha Los demonios de la noche (Stephen Hopkins, 1996), en què uns lleons ataquen els habitants a la nit i sembren el terror. “És una pel·lícula que em va impressionar i m’hi he inspirat per escriure aquest llibre, que és ple de sorpreses.” Segons Díaz, els escriptors de literatura infantil tenen una competència molt difícil avui dia amb els ordinadors i les tauletes, i per això, més que un “mur”, cal posar davant dels joves lectors un camí ple d’intrigues per on caminar. Paula Jarrín, membre del jurat, va destacar el “ritme accelerat” de l’obra, així com la mirada adolescent del protagonista i els seus prejudicis. Francisco Díaz (Aljarafe, 1950) ha publicat diversos títols amb Edebé, com ara El secreto de Pulau Karang i La hija del Tuareg.

Els premis es lliuraran aquest vespre a l’Auditori i les dues obres guanyadores sortiran publicades en castellà i català –en traducció– el març.