Desacord sobre si convidar el PP al pacte per la convivència

18 feb 2017 per SDRCA

SARA MUÑOZ – BADALONA – foto O. DURAN – EL PUNT AVUI+ - 10 febrer 2017

ADMINISTRACIONS, MUNICIPAL: La resta de formacions de l’Ajuntament de Badalona discrepen sobre la presència a l’acord del partit de García Albiol

Guanyem descarta de moment que l’Ajuntament se sumi a les denúncies de Taleb

La regidora badalonina Fàtima Taleb, en una imatge d’arxiu

La decisió de Guanyem Badalona en Comú d’aïllar el PP i no convidar el partit de García Albiol a formar part del pacte per la convivència ha generat discrepàncies entre la resta de partits i fins i tot dins el govern local. Ahir, en una junta de portaveus convocada a instàncies del PP per tractar de les amenaces racistes que rep la regidora Fàtima Taleb, la portaveu d’ERC, Agnès Rotger, va deixar manifest que Esquerra discrepa dels seus socis de govern (Guanyem i ICV) en tant que entén que d’entrada no es pot barrar el pas a ningú. “Considerem que es tracta de sumar i que s’ha de convidar tothom, també la societat civil, perquè el pacte sigui ambiciós”, diu.

El PSC, CiU i C’s, a l’oposició amb el PP, tampoc estan d’acord a excloure els populars. Jose Téllez, portaveu de Guanyem, recorda que el PP ja no va subscriure l’anterior pacte per la convivència, l’any 2011, i que el seu discurs “fomenta la islamofòbia”. “Una cosa és que el PP s’acabi excloent per si mateix i una altra ben diferent és vetar-lo des de dins l’Ajuntament”, sosté el socialista Rubén Guijarro.

D’altra banda, ahir es va informar que el nou pacte per la convivència el liderarà el departament de Participació Ciutadana i Convivència, que precisament dirigeix Taleb, i per tant és probable que tots els partits siguin cridats. També ahir, Guanyem va explicar que de moment no té intenció d’elevar a un ple la possibilitat que l’Ajuntament es presenti com a acusació particular en les denúncies presentades per Taleb. La regidora musulmana de Guanyem no va assistir ahir a la trobada tot i la petició expressa del PP. Els populars demanen una nova junta de portaveus, amb Taleb, o amenacen de forçar un ple extraordinari.