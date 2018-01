Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 27 de gener de 2018

Tot i que la democràcia és una utopia, es publiquen rànquings segons els nivells de democràcia que hi han en els diversos països del món. Per vist que la recent història d’Espanya es va recuperar fa poc més de quaranta anys, el nivell de democràcia s’ha calculat en els primers països demòcrates

Els països que es regeixen amb sistemes de partit únic amb totes les seves varetats són nombrosos. Normalment els països que es governen amb un règim de partit únic tenen un menor índex de delictes se sang, terrorisme a part. Aquests règims són vistos per la comunitat internacional com a mal menor

Quan l’Estat comet delictes de sang, es pot qualificar sense embuts de dictadura

No són majoria els països demòcrates. No és ben bé una fórmula per justificar-se sinó perquè és una realitat a temps present. Recordo ara aquella frase del rais Al-Sissi d’Egipte: “A Egipte li falten vint o vint-i-cinc anys per poder accedir a la democràcia”

No crec que es falti a la raó perquè podem afirmar que a Espanya li costa de vegades d’avançar en el rànquing de de les democràcies. Això és feina de tots

El fa poc defenestrat Robert Mugabe va ocupar el poder des de la independència (1980) en la forma de partit únic. A aquest home se li anaven les coses de les mans, però com que no ho volia reconèixer la solució va ser defenestrar-lo

El sistema de govern del Marroc és de mica en mica cada dia millor des del regnat de Mohammed VI, amb tota mena de gestos cap el poble marroquí. El sistema està més aviat muntat al voltant d’una democràcia

Líbia és un estat esqueixat on hi governen els paràmetres d’una guerra civil opaca que fomenta el tràfic de persones cap Europa

Les illes de l’Índic viuen generalment d’una forma confortable i satisfactòria

On hi ha una perpètua lluita per viure-hi satisfactòriament és als estarts de l’Àfrica occidental, però encara els costa d’acceptar la democràcia

No es pot negar que el principal perill d’una democràcia és la corrupció en tots els seus vessants

És moment de parlar breument dels dos colossos d’Àfrica: Nigèria i Sud-àfrica. Un país tan poblat com Nigèria va cada dia a més de la mateixa manera que ho fa Sud-àfrica