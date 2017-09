Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 5 de setembre de 2017

Poca gent sap què és viure en democràcia, però menys saben què és una persona demòcrata, anant més ellà dels partits que s’anomenen demòcrates arreu del món

La paraula demòcrata no esisteix a l’Àfrica on predomina la política del garrot com ara hores d’ara s’ha vist a Kenya

El discurs tradicional d’Àfrica a Espanya ha caducat. Han passat molts anys des de les independències per voler carregar totes les culpes a la resta del Món

El que està passant avui dia a l’Àfrica és dels africans. Viure a l’Àfrica és un aiguabarreig, tots competint contra els altres. Tot plegat deixa una terra inhòspita

Amb les independències es va intentar crear països a l’estil europeu, però aquesta no és l’estructura pròpia d’Àfrica sinó que es mou a base de tribalisme, un tribalisme que no encaixa amb les estructures de pobles avançats com Espanya

Si estimem Àfrica, hem de mullar-nos, hem d’entendre on ens fiquem. Allí no hi a dretes ni esquerres sinó que mana qui és més fort. Molt heu de saber per anar Àfrica, us heu de documentar

L’estructura d’Àfrica està feta per ètnies i clans ancestrals que en la pràctica governen els diferents pactes entre uns i altres. No tenen cap noció sobre què és la democràcia, però molta d’aquí tampoc no ho sap tampoc. La democràcia no només anar a votar…!

La corrupció africana no ens és més del que ja sabem, però el problema rau en les estructures és sempre una correlació de forces entre eines i entre clans

Es fan aliances entre ètnies i dins les ètnies entre clans. És molt bonic pintar cada dia la façana del palau governamental. Només s’expliquen així les batusses entre les coalicions que aspiren al poder

Us invito a cedir riquesa a l’Àfrica, però vigileu sempre on teniu la cartera perquè són veritables amos del territori