Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 30 de setembre de 2017

Democràcia és una paraula molt esmentada en amplis sectors de la societat. Segons sabem la democràcia va néixer a la Grècia clàssica. Democràcia vol dir literalment govern del poble

Durant la Guerra Freda va ser utilitzada amb molta intenstat pels dos bàndols en disputa. Una capacitat que dóna la democràcia és poder votar, però aquesta faceta no és suficient per a una democràcia

Hi ha dues paraules: demòcrata i democràtic. Ambdós mots no volen dir exactament el mateix

En una sessió oberta als veïns de l’Ajuntament, el cap de la reunió (un polític) no sabia prendre una decisió per tal qual cosa va invocar al vot democràtic per resoldre el tema. Com podem veure això no és un bon ús de la democràcia perquè la democràcia exigeix compromís i diàleg, però no retòrica (jo em vaig absentar que no es abstenir)

No es pot entendre que la incapacitat de prendre decisions sigui substituïda per una votació no demòcrata. La paraula democràcia exigeix el compromís de deliberar no el de delegar

Espanya no és un país demòcrata sinó una democràcia basada per un sistema de partits tal com va determinar el ministre de l’Interior Rodolvo Martín Villa prop de la redacció de la Constitució

Així tot va quedar atado y bien atado perquè només es va passar d’un sistema de partit únic a un sistema de partits

Al llarg de la història sempre hi ha hagut diversitats d’opinions i de tendències encarades a les accions del poder. D’aquesta manera, encara que potser amb un altre nom, han anat forjant-se i desenvolupant-se els partits polítics

Els partits polítics tenen una diferent comprensió segons els llocs del planeta. Un partit polític africà no té la mateixa idiosincràsia que un d’europeu

A l’Àfrica conflueixen interessos socioeconòmics propis a pobles i clans. De totes maneres tampoc són posicions tan diferenciades perquè les diferències només fan que defensar tota mena d’interessos principalment socioeconòmics

Un exemple molt conegut de partit africà és l’ANC (Congrés Nacional Africà). Aquest partit és un conglomerat que acull fins i tot partits d’extrema esquerra d’on el discurs més important és comunista.

L’ANC perd contínuament vots, cas contrari del partit Aliança Democràtica que guanya vots de mica en mica. Molts votants d’ANC estan marcats per l’enorme diferència entre la teoria del partit i la praxis del govern

Fa anys que vaig bromejar amb un noi d’origen marroquí dient-li que la seva societat de partida era molt més simple que la nostra. El noi ho va negar amb el cap i a continuació va explicar com les coses anaven al Marroc

És allò que diuen: “en todas partes cuecen habas”. És realment curiós que dos continents veïns tinguin coses tan diferenciades que els separen i alhora homogènies dins de cada continent

Hi ha una tendència que diferencia el nord d’Àfrica amb l’Àfrica negra, cosa força relativa i interessant que uneix tants africans