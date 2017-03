Demanen més «espais d’atenció i escolta» per als refugiats

14 mar 2017 per SDRCA

Miriam Bouiali - València | LEVANTE – El Mercantil Valenciano – 13.03.2017

L’alternativa al tracte que Espanya dóna als migrants es debat en unes jornades d’Escola amb Alma a València

Més de 170 persones es van reunir el cap de setmana a València, en les I Jornades sobre Proyectos de Autogestión i Equidad Social para Personas Refugiadas. A la cita van acudir assistents i entitats de diferents punts d’Espanya, com Sevilla, Teruel, Salamanca, Zaragoza… que van estar treballant en quatre àmbits relacionats amb la situació dels refugiats: jóvens i adolescents, l’acolliment en entorns rurals, la dona, i la infància i l’educació.

La jornada es va clausurar amb la redacció d’un esborrany de conclusions per a oferir «una alternativa a la resposta» que Espanya dóna en l’actualitat als refugiats, va explicar Estanislao Naranjo, advocat de la Red Española de Inmigración i Ayuda al Refugiado. Així, els activistes i cooperants i voluntaris creuen que l’Estat destina «una insuficiència de recursos per a la seua atenció», i consideren que els refugiats necessiten «més informació» i «més espais d’escolta i acompanyament».

Així mateix, també consideren necessari que els projectes d’inclusió es donen «en espais d’autogestió» que aporten ferramentes a les persones; i que es creu «una cooperativa de dones» i «escoles-taller», per a trobar una eixida laboral. Així mateix, van proposar que s’introduïsca als refugiats en la pràctica esportiva o treballar les seues emocions mitjançant «el teatre, la música i la dansa». Els participants de la jornada -organitzada per l’Associació Escola amb Alma i celebrada en el IES Benlliure de València- també van acordar celebrar un segon encontre a nivell estatal i la creació de «fòrums de debat permanent».

Per exemple, una de les propostes que es va debatre és la d’acollir refugiats en zones urbanes. Raquel Lucas, de Rural Acoge, va explicar que a Terol intenten «convéncer els ajuntaments de zones rurals perquè acorden en els seus plens acollir famílies refugiades». De moment, s’han sumat a la iniciativa set ajuntaments. Per a Raquel, la jornada va estar «molt bé perquè contactes amb gent que treballa i et donar que hi ha molta solidaritat».

Un altre dels assistents a la cita va ser José Luis Gamboa, de Saragossa Acoge. Ell ha visitat en diverses ocasions als refugiats que esperen sera agafats a Europa. Ha estat en els camps de Lesbos i Calais i els assentaments d’Atenes. «A Atenes em vaig trobar a una xiqueta de 10 anys que vaig conéixer en Lesbos. Va arribar per mar i porta un any vivint en un hotel ocupat, sense poder tindre escolaritat, uns amics… Es tracta el tema com si foren el problema, quan som nosaltres; estem picant a esta gent», lamenta.