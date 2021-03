El Butlletí de la Plataforma per la Llengua, 19 de març de 2021

La proposta forma part del “Decàleg de mesures per a l’audiovisual a Catalunya”, elaborat per l’ONG del català amb les principals entitats del sector audiovisual i assumit per diversos partits polítics abans de les eleccions a Catalunya. Joan Manuel Tresserras argumenta en una entrevista feta per la Plataforma per la Llengua la necessitat d’unificar les polítiques del sector audiovisual en un sol departament.