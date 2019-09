Delinqüents

Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 2 de setembre de 2019

Un mosso d’esquadra em deia que havia estat objecte de la cobdícia d’uns camerunesos residents al Camerun. El cas és prou simple com complex per qualificar-lo

No van deixar de prendre diners fins el hi vaig posar una barrera insalvable, moment en el qual vaig avaluar les pèrdues en 80.000€

Les denúncies a la Policia van lentes per tramitar perquè tot fa cap a la Ciutat de la Justícia, perquè hi creiem fermament

Tot anava sobre el paper fins que va arribar l’hora de fer efectius els diners exigits com a paga-i-senyal per la compra del terreny. Aquí hi van intervenir el magnat i els dos xoriços

La idea era fer un complex de salut i de formació alimentats per la fàbrica de fer totxos com a centre productiu

Ningú a Barcelona va gosar orientar-me en aquesta operació. Era una cooperació a nivell internacional

Tot plegat ha servit per posar els peus a terra d’on mai havíem d’enlairar-nos. Teníem la confiança d’uns deu anys de coneixença dels dos xoriços. Una traïció en tota regla