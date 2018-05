Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 2 de maig de 2018

El Diccionari normatiu valencià defineix delicte com l’acció o omissió voluntària o imprudent penada per la llei, segons l’ordenament jurídic de cada Estat. La Policia és cos de funcionaris, dependent d’una Administració pública, que s’encarrega de vetllar pel manteniment de l’orde públic i la seguretat ciutadana.

L’objectiu de la Policia no és eradicar la delinqüència sinó mantenir-la per sota d’un nivell que depèn de cada país. La delinqüència de carrer és molt més fàcil de tenir a ratlla que la de despatx perquè és molt més fàcil que el delinqüent s’hi pugui atrinxerar. Una denúncia normalment no duu enlloc perquè els honoraris d’un advocat poden ser molt importants. La gent normalment desisteix

Un alemany amb negocis a Barcelona ens comentava fa uns vint anys que, donat que la justícia alemanya era tan efectiva, hi havia persones que mesuraven casa seva tot comparant amb el plànol. Si trobaven una diferència de mig pam a la façana, denunciaven el seu veí.

Una cosa que sobresurt en el continent africà és l’important delinqüència que hi ha arreu, però no tots els països africans en tenen per igual. Un país que destaca per damunt de tots en delinqüents és Sud-àfrica. Es parla que aquest nivell és el màxim del món, multiplicant per vuit la delinqüència dels Estats Units

L’europeu que viatja a l’Àfrica ha de prendre tota una sèrie de precaucions perquè té unes característiques ètniques i de comportament a la majoria de països africans. He desistit vàries vegades de viatjar en solitari a Sud-àfrica per aquestes raons

L’ideal és que algú t’esperi quan baixes de l’avió. Amb aquesta companyia et podràs desplaçar pel país triat. Aquet és el cas del meu primer viatge planejat a Burkina Faso. L’amo de l’agència de viatges, quan va saber que no m’hi esperaria ningú, va estripar la documentació per evitar mals majors

Aquest aprenentatge em va permetre desplaçar-me al Camerun perquè hi tenia coneguts que em van venir a buscar a l’aeroport. Així em vaig poder desplaçar lliurement

Hi ha una sèrie d’agències de viatges a Barcelona que poden ajudar a passar uns dies de vacances en tota una sèrie de països africans amb tota seguretat. Val la pena visitar l’Àfrica perquè t’ajuda en la comprensió de les seves realitats