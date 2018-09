Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 9 de setembre de 2018

Fer una llista de les agressions sexuals contra nenes, nens, noies, nois i dones resultaria tan extensa que no ens deixaria lloc per parlar-ne. La persona agressora sol ser un noi o un home, sobretot un home

Fa molts anys que vaig llegir, però no vaig arribar al final, un llibre sobre la darrera ofensiva de l’exèrcit rus contra les tropes alemanyes en retirada. Els russos amb aquella ànima d’anar contra tot allò que era alemany pentinaven pobles i ciutats al ritme de contínues violacions de dones de totes les edats

El relat era tan especialment esgarrifós que el vaig abandonar. Tanmateix em va quedar marcat per tota la vida. Es podria dir que he començat pel final, però espero aportar més dades sobre els delictes sexuals en guerra o en pau

Sovint, es llegeixen a la premsa fets esgarrifosos contra persones del gènere femení. M’he cansat de llegir sobre violacions contra dones africanes en temps de conflicte. Hi ha hagut, hi ha, i hi haurà en la història de les Àfriques aquests fets pèssims que tot fa pensar que aquestes humiliacions perduraran al llarg del temps

L’ensinistrament militar de nens i joves com a tropes de primera línia en conflictes armats és inexplicable als ulls de l’enteniment, però els militars madurs els ensenyen a fer de tot, i ho fan.

El més bestial és que els soldats no només violen sinó que són capaços de destroçar-les-hi el seu aparell genital amb les seves esmolades armes. Desconec si hi ha delictes pitjors, però això de l’aparell genital em tormenta perquè les deixen discapacitades per tenir fills, i això és l’últim que pot passar a una dona a les Àfriques

Les violacions no només es fan a l’Àfrica sinó arreu del món, és una mena de pandèmia que no té fre. Ho podem copsar a casa nostra gairebé cada dia. Tan de bo que es pogués trobar una vacuna que no només frenés la violència als descampats sinó també a totes les llars