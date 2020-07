Debat online: Genealogia personal del videojoc

Lucía Lijtmaer i Jordi Costa – CCCB – Barcelona – dimecres 22 de juliol a les 20:30

L’escriptora Lucía Lijtmaer parlarà amb Jordi Costa, cap d’exposicions del CCCB, sobre les referències culturals i socials que han marcat la seva relació personal amb els videojocs

No encenem una consola i ens submergim en l’espai del videojoc únicament per jugar. El llenguatge dels videojocs ens permet reconnectar amb universos culturals i estètics que van precedir l’era digital: el laberint d’un castell de novel·la gòtica, per exemple, troba l’equivalent en la complexitat de l’espai virtual. Com han proposat creadors com David Cronenberg o Paul Verhoeven, la consola pot ser una interfície connectada directament amb les nostres pulsions inconscients. Potser caldria preguntar-se si el que passa en l’espai virtual se circumscriu únicament als límits de la pantalla. Al llarg de la conversa, Lijtmaer i Costa compartiran les seves pròpies genealogies del videojoc, reivindicaran alguns èxits del mitjà en l’àmbit del mainstream i exploraran les possibilitats utòpiques i distòpiques d’un món escindit entre el que és corporal i el que és virtual.

Aquesta conferència ha estat enregistrada prèviament per tal de garantir-ne la qualitat tècnica i poder complir les restriccions de moviments establertes. Es retransmetrà al web del CCCB.