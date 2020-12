De veritat em falicitareu eines digitals per treballar a distància ? De veritat, ho farem

Posted by

Cambres de Catalunya – aaaixeca el teu negoci – 17 de desembre de 2020

Les cambres catalanes, davant la greu crisi econòmica provocada per la Covid-19, volem ajudar els autònoms i les pimes a aixecar, activar i accelerar el seu negoci.

Ara, fins el 23 de desembre, et donem accés a la suite professional de Google Workspace perquè puguis treballar de manera eficient, col·laborativa i segura al núvol, amb un 50% de descompte durant 1 any (*Promoció vàlida per a comptes de menys de 20 usuaris abans del 23 de desembre de 2020, sense compromís de permanència.)

Les cambres et volem ajudar, de veritat !