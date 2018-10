Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 4 d’octubre de 2018

La dansa del ventre o dansa oriental és l’evolució de diferents danses antigues tradicionals d’Orient, nord d’Àfrica i Grècia. Inclou també moviments del folclore egipci, dansa clàssica i contemporània

Es dansa a Egipte, Turquia, Líban, golf Pèrsic, nord d’Àfrica. Les dances de la Ruta de la Seda tenen gestos i passos delicats

La dansa fa fer grans desplaçaments, giragonses i moviments de totes les parts del cos, però sobretot de la pelvis.

La dansa del ventre aporta a la dona beneficis psicològics i físics perquè augmenta l’autoestima i la flexibilitat així com el sòl pèlvic (bufeta, úter, vagina i recte). Treballa tota la musculatura abdominal. Regula l’embaràs, el part vaginal o la menopausa

Beneficis de la dansa del ventre són: el ventre es converteix en una part fonamental del cos, ajuda a corregir la postura corporal, afavoreix la digestió, redueix dolors menstruals, combat el restrenyiment, fa aprimar, millora l’autoestima, enalteix la sensualitat i la sexualitat

Utilitzar el nom de dansa oriental és millor que utilitzar el terme dansa del ventre perquè dansa oriental engloba molts més moviments i més complets que només els més cridaners, coneguts com a dansa del ventre

A Egipte hi ha estrangeres que ballen la dansa del ventre. Fa unes setmanes que la policia va detenir una ballarina russa de 30 anys per posar-la al calabós tres dies. Hi havia el dubte que Johara (Ekaterina Andreeva) no portés el vestuari de rigor. La va salvar de la deportació un magnat libi

Les ballarines que triomfen als casaments i els espectacles de luxe egipcis són estrangeres, la majoria de l’Europa de l’Est. Les egípcies, tot i ser més autèntiques amb excepcions, s’han de conformar amb els locals més populars

Font: ARA, wikipedia i Raquel Alcolea Díaz