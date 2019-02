Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 15 de febrer de 2019

Dakar és la capital del Senegal, situada a la península de Cap Verd, a la costa atlàntica d’Àfrica. La seva posició a l’extrem oest d’Àfrica resulta avantatjosa per al tràfic marítim amb Amèrica i Europa, raó per la qual es va desenvolupar allí el major port marítim de la regió.

Segons el cens de l’any 2005 compta amb una població de 1.030.594 habitants i la seva àrea metropolitana amb una població de 2.450.000 habitants.

La ciutat de Dakar es va formar a l’entorn d’un fort francès, reemplaçant la ciutat de Saint Louis com la capital de les colònies franceses de l’Àfrica Occidental el 1902. Va ser la capital de la Federació de Mali entre 1959 i 1960, convertint-se després en la capital del Senegal.

Entre els segles XVI i XIX, Dakar va ser el major centre per al tràfic d’esclaus cap a tot Amèrica. El govern senegalès va restaurar i va transformar en museu el fort d’Estrées a l’illa de Gorea, on els esclaus eren reunits per ser subhastats i enviats en vaixell.

El Ral·li París-Dakar va ser una competició anual de ral·li raid organitzada per l’ASO a partir del 26 de desembre de 1978 i disputada durant les primeres setmanes de gener o, en algunes edicions, començada l’última setmana de desembre per acabar al següent any. És considerat un dels ral·lis més durs i el més famós del món. Fins a 2008, durant el temps que durava la prova, portava als corredors des d’alguna ciutat d’Europa fins a Dakar, la capital del Senegal.

Durant molts anys la carrera va partir des de París, però, des de 1995, ha anat canviant el seu lloc d’inici per altres ciutats europees com Granada, Lisboa o Barcelona, fonamentalment per motius publicitaris o polítics, ja que la veritable competició no començava fins que s’entrava a l’Àfrica. Així mateix, el final de la prova tampoc ha estat sempre Dakar.

L’edició de 2008 va ser suspesa per recomanació del govern de França davant eventuals atemptats terroristes per part d’Al-Qaida a Mauritània, febrer i després de l’assassinat de quatre turistes francesos en aquest país, una setmana abans de començar la carrera.

Tanmateix l’arribada a Dakar estava vista per a sentència per vàries raons. Una raó principal era la mort de nois senegalesos que s’apropaven massa als vehicles al fer-los-hi passadís.

El mateix sant Pare Benet XVI es va queixar per la manca de seguretat de la cursa, però encara més per fer crear entre el jovent senegalès fantasies de com era Europa. El ral·li es va convertir en un mer negoci gràcies a la gran audiència internacional de què gaudia com a contrapartida de l’aventura que despertava

El 1992, la cursa va travessar completament el continent africà per acabar a Ciutat del Cap (Sud-àfrica). En 2000 i en 2003, la carrera va finalitzar a les ciutats egípcies del Caire i Xarm el-Xeikh, respectivament, amb les piràmides com a paisatge

Des de l’edició de 2009 l’ASO va prendre la decisió de realitzar el ral·li a Sud-amèrica, travessant diversos països. Els països sud-americans que han participat des de llavors són Argentina, Bolívia, Xile, Paraguai i Perú.

Aquesta nova etapa del ral·li va mantenir la marca Dakar tot i que travessa països sud-americans. Jo estic en complet desacord que el ral·li s’anomeni Dakar perquè és un contrasentit al glorificar una organització que tenia molt per desitjar

Des de l’edició de 2017 la competició es realitza en cinc categories: cotxes, motos, camions, quadricicles o quads i Side by side.

El terreny varia considerablement, travessant zones de sorra, fang, roques i vegetació fins carreteres secundàries. La inscripció a la prova és oberta, la qual cosa la converteix en la cursa idònia per a amants de l’aventura.

La participació de competidors aficionats arriba amb freqüència al 80% dels inscrits. Les principals marques de fabricants de cotxes i camions presenten els seus nous models de vehicles modificats per a la prova, la qual cosa s’ha convertit en una competició de marques de fabricants de cotxes, camions i motos.

La República del Senegal (en francès: République du Sénégal), és un estat sobirà d’Àfrica Occidental la forma de govern és la república semipresidencialista. El seu territori està organitzat en catorze regions.

Deu el seu nom al riu Senegal, que marca la frontera est i nord del país. Senegal limita amb l’oceà Atlàntic a l’oest, amb Mauritània al nord, amb Mali a l’est, i amb Guinea i Guinea Bissau al sud.

Gàmbia forma un enclavament virtual dintre del Senegal, seguint el riu Gàmbia durant més de 300 km terra endins. Les illes de Cap Verd es troben 560 km mar endins, davant de la costa senegalesa. La població del país s’estima en aproximadament 13 milions de persones. El clima és tropical amb dues estacions, una seca i una altra plujosa.

Dakar, la capital del Senegal, se situa en el punt més occidental del país, a la Península de Cap Verd. La superfície senegalesa de 196.722 km2 aixopluga uns 15,6 milions de persones. El seu índex de desenvolupament humà és molt baix (0,494)

Durant els segles XVII i XVIII, nombrosos llocs comercials pertanyents a diferents potències colonials es van establir a la costa. La ciutat de St. Louis es va convertir en aquesta època a la capital de l’Àfrica Occidental Francesa abans que es mudés a Dakar el 1902. Dakar es va convertir posteriorment en el seu capital en 1960 en el moment de la independència de França

Font: wikipedia et al.