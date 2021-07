Curs d’especialització sobre el sector alimentari

Aptic, 23 de juliol de 2021

RADUCCIÓ DELS INSTRUMENTS MÉS COMUNS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL PER A LA PROTECCIÓ D’ALIMENTS I ESPÈCIES VEGETALS

Has pensat mai d’especialitzar-te en alguna cosa? Segurament et deus haver preguntat: En quin sector, sobre quin tema, què de què?

Doncs hem preparat un curs de traducció especialitzada en el sector de LA PROTECCIÓ DE PRODUCTES ALIMENTARIS I VEGETALS.

Per què? Doncs perquè es tracta d’un àmbit molt desconegut, però que dona moltes oportunitats al traductor, ja que el compliment de les nombroses exigències normatives en aquest àmbit sovint requereix la traducció obligatòria a la llengua nacional.

Absorbir i digerir les lleis i normes abans que ens devorin

L’àmbit alimentari i vegetal és una font potencial d’encàrrecs per a traductors i intèrprets. Sense adonar-nos-en consumim diàriament productes que es regeixen per una sèrie de normes i lleis amagades en etiquetes, fitxes de productes, publicitat, campanyes promocionals, sense oblidar el sector de contractes, sol·licituds de registre, formularis d’importació o exportació i certificats. Per tant, per poder oferir una traducció especialitzada de qualitat, és essencial que el traductor especialitzat en el camp gastronòmic i alimentari adquireixi coneixements excel·lents de rerefons que li permetin bregar amb una gran quantitat de normes, regulacions i altres textos connexos.

El contingut del curs es reparteix en 3 sessions. Tot i que s’ha dissenyat per a les combinacions lingüístiques EN/FR > ES, la informació facilitada és bàsica i universal, per la qual cosa també poden participar-hi i treure’n profit els traductors amb una combinació lingüística diferent.

Si us inscriviu al conjunt de les 3 sessions podreu gaudir d’un 15 % de descompte!

Sessió 1: Indicacions geogràfiques i denominacions d’origen (OMPI)_7/10/2021

Sessió 2: Protecció de recursos genètics i del patrimoni biològic (OMPI, FAO)_4/11/2021

Sessió 3: Protecció de les varietats vegetals i l’obtenció d’aquestes varietats (UPOV)_16/12/2021

Tote les reemissions estaran disponibles fins al 17 de gener del 2022.

PREU SESSIÓ ÚNICA

Socis de l’APTIC: 25 €

Estudiants de grau: 25 €

FIT, Xarxa Vértice, AETI o MET: 31,25 €

No socis: 42,50 €

PREU CONJUNT DE SESSIONS 1, 2 i 3

Socis de l’APTIC: 65 €

Estudiants de grau: 65 €

FIT, Xarxa Vértice, AETI o MET: 80 €

No socis: 110 €

Les tres sessions es duran a terme en modalitat virtual de 18.00 a 20.30 h (reemissió disponible fins el dia 15/12/2021).

INSCRIPCIONS: Ompliu el formulari

AFORAMENT LIMITAT: 85 places

Si no hi ha un mínim de persones perquè l’activitat sigui viable aquesta s’haurà de cancel·lar.

ETIQUETA: #APTICALIMENT

Trobareu tota la informació sobre l’activitat al web de l’APTIC.

Comissió d’Activitats de l’APTIC