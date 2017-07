Cultura de l’espai

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 21 de juliol de 2017

Avui hem recuperat el pis que teníem llogat des de feia molt de temps a unes persones d’origen magribí

Això per se no és notícia perquè se’n recuperen a diari

Quan hem entrat, la primera cosa que hem notat és la diferent concepció que els inquil·lins tenien de l’espai

Per començar, el menjador sense taula, arraconada a la terrassa, espai per ells sense cap mena de signe d’esbarjo personal

La terrassa era per ells un lloc on penjar-hi la parabòlica, i per posar-hi filferros a la manera de estendrerobes. No hi han conservat cap flor ni planta. L’única peça conservada va ser un moble típic de menjador

Les quatre habitacions estaven destinades a lloc on dormir, inclús dos sofàs del menjador. Tot a les fosques al no haver-hi llum artificial

Vull emfatitzar en el menjador, peça òptima per tenir una noció d’espai. Un espai ampli, ben il·luminat per la diàfana claror del Sol

Fantàstic…!

Sembla estrany que països tan pròxims puguin tenir una concepció dels espais tan diferent

Convidem un dissenyador expert que ens expliqui bé l’expressió de les arts perquè aquí tenim una mostra de la cultura magribí