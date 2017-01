Crítiques a la policia de Colònia per la identificació massiva de magribins

3 gen 2017 per SDRCA

LA VANGUARDIA – BERLÍN – 03/01/2017

Les identificacions massives de magribins i, en algun cas, la retenció forçosa per impedir que arribessin al centre de la ciutat, realitzades durant la nit de Cap d’Any per part de la policia alemanya a Colònia, han obert un debat sobre el suposat comportament discriminatori cap a aquest col·lectiu de ciutadans. Els portaveus policials asseguren que aquests procediments de tipus preventiu no es van seguir per l’aspecte de les persones sinó pel comportament agressiu manifestat.

La copresidenta dels Verds alemanys, Simone Peter, va qüestionar el dispositiu policial després que al voltant de mil persones fossin “obligades a identificar-se i una part d’elles, detingudes, només per l’aparença”. Segons Amnistia Internacional a Alemanya, hi ha molts indicis que la carac­terística rellevant de les persones sotmeses a control va ser la

seva procedència nord-africana. “Això seria un cas clàssic de discriminació per motius racials”, va subratllar l’organització no governamental.

Mentre afloren les crítiques, l’ Administració i les forces de seguretat alemanyes defensen la pulcritud del procediment poli­cial que es va fer servir, que va consistir en el desplegament de 1.500 agents per tota la ciutat. La presència policial es va donar especialment als voltants de la catedral i l’estació de trens, escenaris principals en què la nit de Cap d’Any del 2015 es van produir fets que van derivar en 513 denúncies per delictes sexuals i 365 per robatoris, principalment protagonitzats per ciutadans magribins. Arran d’aquelles dades, la policia esgrimeix les d’aquesta n it de Cap d’Any: quatre denúncies per delicte sexual i nou per robatoris.

El cap de la policia de Colònia, Jürgen Mathies, va assegurar que l’aspecte no va ser determinant per a les identificacions o reten­cions, sinó el comportament. Segons Mathies, als voltants de l’estació es va detectar joves “amb un comportament sospitós”, reunits en grup i amb una “agressivitat creixent”.