Poc després de l’any 2000 es va fer una crida amb la finalitat de respectar la vida a casa nostra dels nouvinguts, independent del seu origen

Em consta que la crida va arribar a bon port amb la satisfacció dels immigrats

Fer que la crida arribés a immigrats no és estrany del nostre tarannà. Molts han arrelat aquí

Analitzar com funciona la immigració en un altre país no és difícil, només cal l’observació de com van les coses per evitar caure en els mateixos errors

Desconec com porten actualment els temes d’immigració les nostres autoritats ni la situació actual de tot plegat, inclosos els CIE que no surten actualment en els mitjans de comunicació

L’únic que pertorba l’estat general són els manters així com la preocupació dels menors no acompanyats. Estic segur que s’hi trobarà la solució

Persones que no aporten res són aquelles que critiquen la gran quantitat de llengües que hi ha a casa nostra. Crec que és relativament fàcil girar la truita.

Un bon exemple de com van les coses és la presència del Conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chahir el Hormani Lesfar. Són diputades al Parlament Najat Driouech Ben Moussa, i Saloua Laouaji Faridi

