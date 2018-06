Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 6 de juny de 2018

L’associació sense afany de lucre SDRCA (Barcelona, 2006) va fundar el CLUB41 (Barcelona, 2009). El club està pensat per millorar les relacions comercials de petita escala entre Barcelona i països africans (s’han arribat a aconseguir relacions fins a 21 països de les 5 macroregions africanes)

L’esquema és molt elemental, posar en contacte empresaris de casa nostra amb famílies africanes residents a l’Àfrica que volen assumir més ingressos

Per afavorir el flux entre aquí i allà poden ser necessàries dues persones físiques o jurídiques:

africans instal·lats a casa nostra

experts autòctons sobre països africans

Al CLUB41 encara hi ha 96 persones actives al cap de 9 anys de la seva fundació

Si us interessa aquest projecte, digueu-nos-ho si us plau

Aquesta introducció serveix per fer més entenedora la pròxima convocatòria del Parlament africà de Barcelona. En aquest Parlament està pensat per persones de diferent origen:

associacions africanes

entitats autòctones

cos diplomàtic

Tots aquests països africans que volen vendre o comprar mercaderies o serveis de Barcelona. En la convocatòria del Parlament tots els grups hauran d’ensenyar les seves cartes perquè es puguin formar grups de treball a partir dels participants. L’objectiu és que totes les persones es posin d’acord

Aquest mercat té garanties d’èxit si els participants hi posen de la seva part. Tenim com a garantia la bona experiència del CLUB41. Estem amb contacte amb alguns grups. Hi ha interès per aquest tema.

Ens podríem escriure correus electrònics per quedar entesos. La SDRCA creu en una bona harmonia entre Barelona i països africans perquè així resolem varis problemes de cop