Crida per fer a Barcelona la manifestació més gran d’Europa pels refugiats

19 feb 2017 per SDRCA

SÒNIA PAU – BARCELONA – foto QUIM PUIG – EL PUNT AVUI+ – 9 febrer 2017

SOCIETAT, REFUGIATS, MANIFESTACIÓ: El lema ‘Volem acollir. Ja n’hi ha prou, d’excuses’ convida a sortir al carrer el dia 18

L’organització confia que polítics i institucions escoltin la pressió ciutadana

Rubèn Wagensberg i Adriana Cabeceran van presentar ahir la manifestació

Una gran manifestació als carrers de Barcelona el dissabte 18 per recordar els drets de les persones refugiades i reivindicar que les institucions i els polítics catalans i espanyols moguin fitxa en l’acollida serà la cirereta en la campanya Casa nostra, casa vostra . Els organitzadors confien en la solidaritat que ha mostrat en diferents ocasions la societat catalana, com ara amb el No a la guerra del 2003 contra la guerra a l’Iraq, per convertir Barcelona en seu de la manifestació més gran d’Europa a favor dels refugiats.

“Després de les accions de sensibilització i de mobilització –amb centenars d’actes a tot el país i més de 70.000 persones que han signat el manifest–, convoquem a una gran mobilització final”, va plantejar ahir el coordinador de la campanya, Rubèn Wagensberg. De fet, els promotors, que ahir van aplegar representants d’algunes de les més de 800 entitats que donen suport a la marxa, tenen clar que treure molta gent al carrer els donarà força per reclamar a institucions i a polítics que actuïn. “Omplir el Sant Jordi aquest dissabte i la mobilització del 18 és molt important, tot i que no serviran de res si no s’aconsegueix revertir la falta de voluntat política de l’administració per garantir l’arribada dels demandants d’asil”, va admetre Wagensberg.

Amb el lema Prou excuses. Acollim ara, la protesta tancarà les accions de sensibilització de Casa nostra, casa vostra. Tot seguit es consensuarà amb totes les entitats implicades un decàleg amb punts concrets per exigir canvis reals en les polítiques migratòries i també la manera d’atacar les causes que provoquen que les persones hagin de fugir dels seus països. “No defallirem. És una feina de llarg recorregut i fa anys que hi treballem”, va recordar la portaveu de les entitats, Adriana Cabeceran. De fet, a hores d’ara no descarten que, si els polítics i les institucions no responen, es tornin a fer més endavant més mobilitzacions al carrer.

De moment, però, tots els esforços es concentren en el dissabte 18: la sortida serà a les 4 de la tarda a la plaça Urquinaona de Barcelona i s’acabarà al passeig Marítim, a la Barceloneta, davant del Mediterrani, el mar on l’any passat van morir almenys 5.000 persones. Cabeceran va subratllar també que hi ha persones que moren a la frontera sud de l’Estat, a Ceuta. “Fallen les administracions catalanes, estatals i europees. Totes hi poden fer més”, van resumir els portaveus.

LA XIFRA

5 mitjans emeten dissabte el Gran Concert del Palau Sant Jordi : TV3, Radio 3, RAC1, Catalunya Ràdio i la SER.

1.270 persones s’ofereixen per ser mentors de refugiats

Un total de 1.270 persones ja s’han apuntat per fer de mentors de les persones refugiades instal·lades a Catalunya i acompanyar-les durant un any en la inserció social i laboral perquè puguin aconseguir la plena autonomia. La consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, Dolors Bassa, va actualitzar ahir la xifra d’inscrits en resposta a una pregunta de JxSí en el ple del Parlament i va lamentar que el govern espanyol no hagi atès cap petició de l’executiu català pel que fa a l’acollida de persones refugiades. “Hem fet un programa per compromís d’un país democràtic i per cobrir les deficiències de l’Estat”, va argumentar Bassa, que va recordar que és un pla elaborat conjuntament pel govern, les entitats socials i el món local.

Després d’un procés de formació, es faran grups d’entre 3 i 5 mentors per acompanyar a partir del maig la persona refugiada en l’aprenentatge de la llengua, la formació i la recerca de feina.