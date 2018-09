Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 2 d’octubre de 2018

Una llei que governa l’economia és el creixement econòmic. És una llei demostrada científicament que explica en part la inflació. Tots els països del món estan governats pel creixement econòmic

Les ciències econòmiques són una disciplina científica de primer nivell perquè poden explicar des de l’evolució de molts negocis fins al comportament de tota mena d’estats. El concepte de empresa és molt ampli, però també molt antic perquè ha governat totes les incidències que hi han o que han hagut

Una consideració a tenir en compte és que la majoria de països africans són els països dels més endeutats del món perquè no poden donar garanties al crèdit

A l’Àfrica s’hi sumen tota mena d’escenaris que els priva de tenir un creixement econòmic que els correspondria. Es pot dir que en general els països del nord d’Àfrica en general s’assemblen més amb Europa que amb l’Àfrica negra

Potser parlar d’Europa és exagerat, però parlar de la Unió pel Mediterrani resulta més homogeni. Els països que tenen la Mediterrània en comú han compartit bona part de la Història. Han generat civilitzacions com ara Egipte, Grècia, Roma o Bizanci. Això demostra un pòsit cultural està vinculat a la riquesa dels pobles

L’Àfrica negra és un altre món, molt més conegut pels països del nord d’Àfrica que no pas per Europa. L’Àfrica negra és molt diversa tot i que els països que la formen tenen principis en comú com ara la forma de fer negocis

L’Àfrica negra és un territori molt divers, molt agre. En general, la població no té consciència de pobresa en què viuen perquè és el seu escenari habitual. Miren de reüll el blanc (els blancs de Sud-àfrica són també considerats africans pels negrofricans), que solen fer negocis oblidant les posibles diferències.

Sí, arreu els diners tenen molta importància, però a l’Àfrica solen ser essencials