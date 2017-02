Creix el nombre de càncers però també la supervivència

Els experts insisteixen que la prevenció pot reduir el risc de tumor fins a un 40%

No fumar, fer exercici i seguir uns patrons de dieta saludables són algunes de les recomanacions més importants

Més càncers però també més supervivència. En els últims deu anys el nombre de tumors malignes ha augmentat a Catalunya –38.550 casos nous només l’any passat–, però també s’ha aconseguit reduir la mortalitat gràcies als avenços científics i la millora dels tractaments.

La supervivència més enllà dels cinc anys està actualment a l’entorn d’un 60%, i això vol dir un increment d’un 7% en deu anys, segons les últimes dades incloses en el pla director d’oncologia sobre el càncer, que fixa la taxa d’incidència en 324 casos per cada 100.000 homes i 209 casos per cada 100.000 dones. Però, paral·lelament, les estimacions que es fan preveuen un increment exponencial fins a l’any 2025 que, en el cas de les dones, serà d’un 12%, quasi el doble que els càncers masculins. La raó d’aquest major increment de càncer en les dones sembla estar relacionat directament amb el tabaquisme, ja que la previsió és que els càncers de pulmó entre les dones ja superin els de cos uterí l’any 2025.

El motiu principal és l’envelliment de la població –les cèl·lules envellides són més propenses a mutacions genètiques– i també que es fan més proves de detecció precoç. Però hi ha un tercer factor, més lligat als hàbits i a un determinat estil de vida, que els experts entenen que pot frenar l’increment previst i fins i tot reduir el nombre de càncers fins a un 40%. Aquest element és la prevenció. Per aquest motiu, tant els organismes nacionals com els internacionals insisteixen a activar polítiques de conscienciació orientades a modificar hàbits que està comprovat que tenen una incidència directa en alguns tipus de càncers.

El que no inclouen aquestes recomanacions de salut pública són les dietes miracle o els superaliments, com pot ser el cas de la cúrcuma. I és que, segons aclareix el cap de la unitat de nutrició i càncer de l’Institut Català d’Oncologia (ICO), Antoni Agudo, encara no hi ha prou evidència científica que pugui tenir un efecte beneficiós. Agudo recorre a un informe del Regne Unit per explicar-ho. Segons aquest informe, el tabac és el responsable del 20% dels càncers; la dieta, del 9%; l’obesitat, del 5%; l’alcohol, del 4%; l’ocupació, del 3,7%; el sol, del 3%; les radiacions, de l’1,8%; la falta d’exercici físic, d’un 1%, i les teràpies hormonals substitutives, del 0,5%. També hi ha determinades infeccions, com pot ser l’hepatitis B, que poden provocar càncer. “No hi ha aliments miraculosos, el que hi ha són patrons de dieta saludables que es basen a menjar força verdura, fruita i llegum i reduir el consum de carn”, insisteix. I lògicament no fumar, fer exercici físic i no beure alcohol.

Mes enllà de la prevenció, la lluita contra la malaltia, amb l’objectiu de poder cronificar-la a llarg termini, està als laboratoris d’investigació. I també en aquest camp hi ha motius per a l’esperança, segons destaca el doctor Ramon Salazar, cap d’oncologia mèdica de l’ICO, que destaca també com a millora “la disminució de les seqüeles després de les intervencions i la reducció de la toxicitat en radioteràpia”.

Pel que fa als tractaments, Salazar insisteix que el fet que ja s’hagi aconseguit seqüenciar el genoma obre un ventall de possibilitats per trobar nous fàrmacs que actuïn directament per inhibir els mecanismes que tenen les cèl·lules cancerígenes de passar desapercebudes. “En algunes malalties, com ara la leucèmia mieloide crònica, ja hi ha medicaments que actuen contra la vulnerabilitat de les cèl·lules cancerígenes”, explica. Aquests tractaments biològics dirigits a noves dianes moleculars permetran a mitjà termini “millorar els resultats dels tractaments”.

Per prevenir el càncer no hi ha aliments miraculosos, sinó patrons de dieta saludables, Antoni Agudo, CAP DE LA UNITAT DE NUTRICIÓ I CÀNCER DE L’ICO

