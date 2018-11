Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 23 de novembre de 2018

Hi ha persones que assignen la creativitat als infants, però el que fan aquests és intentar obrir balcons per fer descobriments. Aquesta situació la creen els pares perquè només diuen: “Nen, no facis això”.

La creativitat real la tenen determinades persones adultes. El Diccionari normatiu valencià defineix creativitat com la capacitat de fer, establir, fundar o compondre una cosa que no existia abans.

Segons les meves anàlisis de la realitat m’han dut a determinar que la creativitat està regida per tres components que han d’actuar alhora: formació, experiència, i entorn. Aquest Diccionari entén per entorn com l’ambient o conjunt de persones, de coses o de circumstàncies que envolten algú o alguna cosa.

Salvador Domingo Felipe Jacinto Dalí i Domènech (1904-1989) és un símbol de gran creativitat perquè a la seva obra s’hi sumen els tres elements anteriors. Ningú discutirà sobre la seva formació i la seva experiència, però el seu entorn era vital. Només cal recordar que es feia acompanyar a cada seva de persones brillants en les seves ocupacions

Salvador Dalí és realment un geni, les converses amb els seus interlocutors li generaven idees o d’altres formes de veure el món que donaven pas a les seves obres. El guia del conjunt romànic de Santa Maria de Lluçà ens va advertir que Pablo Ruiz Picasso (1881-1973) es va enamorar del color blau que hi ha a l’altar fet pel Mestre Lluçà, impuls de la seva època blava (1901-1904)

Després de les seves èpoques blava i rosa comença el seu període africà, molt influït per l’esculptura africana i les màscares africanes (1906-1909). Picasso aprofita l’acció francesa en aquest nou continent

Tot i que va crear el cubisme (1907-1914) juntament amb George Braque, la seva trajectòria està basada en la inspiració que li provoquen les obres d’altres.