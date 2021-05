Espai Avinyó, 25 de maig de 2021

Com és ser jove i formar part d’una comunitat religiosa en un context de promoció activa de la laïcitat ? Com valoren les i els joves les llibertats i l’exercici dels drets religiosos en diferents àmbits on es desenvolupen ? Com ressonen les vivències del jovent amb relació a les formes d’entendre i viure les tradicions espirituals ?

L’Espai Avinyó omple l’espai públic en aquesta nova edició del cicle Creació Jove. Vol 3. Transmissions espirituals, on escoltarem les respostes i noves preguntes de joves a aquestes qüestions, mitjançant el llenguatge artístic de la ràdio.

Participen:

Hassna Rouaz

Ahmed Nasser El Alaoui

Uassima Boutaliss

Sara Zkiek

Parminder Kaur

Dinamitza: Violeta Ospina, artista i educadora.

Col·labora: la Xarxa de Ràdios Comunitàries de Barcelona (XRCB) i l’Oficina d’Afers Religiosos (OAR).

Dissabte 29 de maig a les 13:00

Apropa’t: Ràdio Rambles (quiosc davant La Virreina) o escolta en diferit a: https://xrcb.cat/es/radio/radio-rambles/