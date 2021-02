Posted by

Espai Avinyó, 22 de febrer de 2021 a les 18:00

El plurilingüisme és un valor en si mateix, però són totes les llengües igual de rellevants en el nostre context? Quina és la part oculta del llenguatge, més enllà de la seva funció comunicativa?

L’Espai Avinyó us convida a la segona edició de cicle Creació Jove: Vol 2. Polifonies lingüístiques, emmarcada en el Dia internacional de la llengua materna (21 de febrer).

Us convidem a sintonitzar amb diferents experiències i experteses de joves plurilingües, per tal de conèixer els resultats d’un taller de podcasting. Un espai concebut en clau de procés per promoure reflexió sobre la llengua materna, d’una forma creativa i des de l’autorepresentació jove.

En aquesta ocasió, connectarem amb joves provinents de diversos barris de Barcelona, que parlen darija, fula, amazic, urdú, bengalí, bangla (shuddo/syhleti), tagalog, català, anglès i castellà i que estan vinculats amb iniciatives tan diverses com Prollema , Barcelona Coral Àsia , Trikkamasala i l’ Associació juvenil Filipina Oyayi .

Dia: Dilluns 22 de febrer

Hora: 18 h

Sintonitza’t a: 91.6 FM

Connectat’t a: https://xrcb.cat/es/radio/radio-trinijove/