Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 17 de març de 2020

He estat tot el dia esperant la resposta de la pregunta feta de bon matí a la resposta feta al meu contacte de l’Associació d’Universtats africanes (AAU)

A les 23:00 d’avui dimarts, no tinc encara resposta. He intentat contactar-hi perquè des de Barcelona no s’ha dit pràcticament res.

Fa dies un diari afirmava que l’Àfrica no s’havia infectat per les majors temperatures, però fa poc es deia que hi havia 18 països africans infectats

TV3 ha passat imatges d’arreu llevat d’Àfrica. Per què ?

L’altre gran absent de la pel·lícula ha estat el Brazil

José Naranjo d’EL PAÍS (Dakar, 17 març 2020, 00:30) afirma: “El coronavirus se cuela en África”: Con 30 países afectados, el continente con los sistemas públicos de salud más débiles del mundo comienza a cerrar sus fronteras

Segueix: “El coronavirus comença a estendre’s per Àfrica. Encara que, amb 372 casos declarats, les xifres estan encara molt lluny de la Xina o Europa, la veritat és que cada vegada són més els països afectats, 30 d’un total de 55 fins aquest dilluns”

“El temor és clar: tot i els esforços realitzats, la majoria d’aquestes nacions tenen els sistemes públics de salut més febles del món i no compten amb els recursos humans i materials per fer front a un augment explosiu de pacients”

“Per això, en les últimes 48 hores, pràcticament tots els governs estan adoptant dràstiques mesures, com la prohibició de vols internacionals, el tancament de fronteres, les quarantenes a viatgers i la suspensió d’activitats.”

¿Estem preparats per acceptar una forta selecció natural a l’Àfrica ?