Coses de casa, coses de tots

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 19 de maig de 2017

Qui nega el paper essencial de les dones al món, erra. Tanmateix no es pot parlar de les dones sinó de cada dona particular. Matrimoni vol dir en llatí “les coses de la mare”, i patrimoni, “les coses del pare”

Aquest relat per alguns podria ser obsolet perquè les coses van així o d’una altra manera. Matrimoni i patrimoni podrien ser considerats com una mescla d’aigua amb oli, però no són antagònics

Quin és el paper fonamental de la mare ? La mare té l’obligació de mantenir en cohesió tota la família. El pare té com a missió essencial fer de xèrif cap enfora per evitar que a casa seva hi entri gent indesitjada com ara malfactors

El pare té l’obligació que a casa seva no hi falti de res, absolutament. La interdependència entre dona i home no només és necessària sinó que és indiscutible

Avui dia això pot semblar contradictori perquè tant mare com pare aboquen els seus ingressos a la bossa comuna de la família, que protegiran de diferents maneres

En efecte, el nucli familiar i les demés persones que higiren al voltant. No és descabellat que el pare hagi de fer de líbero que acompanya la mare en el matrimoni i el patrimoni

Entesos que és la mare qui fa aquel rol a tot arreu, Àfrica inclòs. La mare sap millor que ningú on hi ha mancances a la casa, per això pren la iniciativa en tots els àmbits de la vida

El tresor del pare és la seva família a qui guardarà de tot mal. Hiha dones que no volen acceptar aquest rol derivat a accions possessives respecte la família

Sí, l’home sent la seva dona com el seu tresor, però de vegades no sap com evitar la violació de l’esperit o de la carn de filles, fills o mare