Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 17 de juny de 2018

És coneguda la facilitat amb què alguns africans corren llargues distàncies com si res. Els més populars són kenyans i etíops tant dones com homes

Fa anys es deia que aquesta facilitat l’havien adquirida per haver-se de desplaçar lluny de casa per anar a l’escola. Primer la quitxalla feia el trajecte caminant, però de seguida el feien corrent per anar més de pressa

La predisposició del seu cos junt amb la necessitat de guanyar temps va crear campions que van posar ben alt els pavellons dels seus països de procedència

Ara les coses ja no són tan espontànies perquè s’han creat escoles que permeten explotar al màxim les característiques de les seves ments i dels seus cossos. Inclús hi ha europeus que se n’hi van per entrenar-se millor

Són tant noies com nois els que aixequen les seves banderes en competicions de nivell internacional o mundial

Sembla mentida que aquestes característiques innates per córrer puguin modelar-se més encara mitjançant escoles d’atletisme on els fan conscients de les propietats de cadascuna de les parts dels seus cossos i de les seves ments

És la renovada expressió llatina de mens sana in corpore sano

L’evidència posa de relleu que les marques sempre es poden millorar. Tota la vida he pogut comprovar aquesta llei, però tothom es pregunta: on és el límit ?

Queda clar que cada generació és millor que la precedent almenys en l’esport. El que abans era un gran rècord, avui no és res

No tenim gran cosa escrita sobre l’evolució humana de l’intel·lecte perquè sempre es repeteixen les mateixes històries a nivell social. Els més moderns sempre pensen que el passat era pitjor, però ja fa temps que s’ha desenvolupat la informàtica per diferents objectius

Podria ser això considerat com una evolució de l’intel·lecte ? Sembla clar que la informàtica ajuda les persones perquè permet fer més coses amb menys temps amb la qual cosa es té temps per fer-ne de noves

Total: sempre sembla que som al mateix lloc. Ara la informàtica s’utilitza per la millora dels rendiments dels esportistes, per la qual cosa encara no hem arribat, per estrany que sembli, al límit del cos humà