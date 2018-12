Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 31 de desembre de 2018

Areny de Noguera és una vila i municipi de la Ribagorça, a l’Aragó, que es troba a la comarca de Baixa Ribagorça. Limita al nord amb el terme municipal de Bonansa i Santorens, al nord-est amb Sopeira, a l’est amb la Noguera Ribagorçana (riu) i el terme municipal de Tremp (Pallars Jussà), al sud amb el municipi de Montanyana, al sud-est amb Monesma i Queixigar, a l’oest amb Serradui i al nord-oest amb l’actual municipi de Beranui.

Just a l’altra banda de la Noguera Ribagorçana, al terme de Tremp i antigament al terme de Sapeira, es troba el poble, ara anomenat entitat de població, del Pont d’Orrit, que forma una continuïtat amb Areny. Riu amunt hi ha un pont romànic en ruïnes que porta el mateix nom, el pont d’Orrit.

Situada a la riba dreta de la Noguera Ribagorçana, la vila també és regada per les aigües de la Valira de Cornudella, i drenada pels barrancs de Sant Romà i de Colls o de Tresserra

Pedro Barrabés d’Areny de Noguera és pastor d’ofici per vocació. Té un miler d’ovelles, però desgraciadament el que els està ajudant a sobreviure són els ajuts europeus (el 40% dels ingressos), perquè els ingressos per corder venut són justets: per pagar mà d’obra i pastures.

Pedro Barrabés: “La de corder és una carn cara de produir i la gent busca cuina barata i fàcil. Ens està salvant l’exportació al nord d’Àfrica”. Les ovelles d’en Pedro Barrabés van al mercat català, però s’està exportant cap al nord d’Àfrica: “els hi porten vius en vaixell, i allà s’ha creat una indústria d’engreix perquè el consumidor del Magrib vol corder gran”

Font: ARA i wikipedia