Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 22 d’octubre de 2019

Un fet que em sorprèn és la relativament baixa participació d’africans a la nostra associació sense afany de lucre. Estem utilitzant tota mena de mitjans de comunicació des de 2006.

Es pot dir que la meitat d’aquests grups negroafricans vénen a buscar diners, però, com que no tenim donar diners a ningú, desapareixen tal com es diu: “visto y no me acuerdo”

També vénen grups autòctons que encara ho fan pitjor. Succionen els nostres registres. No es recorden mai més de nosaltres ni en els agraïments

Tanmateix, són molts els grups amb qui hem pogut col·laborar en l’àmbit de la cooperació. Portem molt de temps intentar seduir institucions del continent, però tenen una altra mentalitat

No poden veure les oenagés, però els donem proves de la nostra major sinceritat d’ajudar sense ajudar. És dur no poder convèncer, però tenim temps per ser acceptats