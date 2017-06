Cooperació mobilitzada

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 6 de juny de 2017

Als anys setanta al jovent no li costava gens fer-se voluntaris “a fons perdut”. La gent entusiasta d’aquella època organitzava una recollida de tota una sèrie d’articles amb destinació al drapaire.

Els voluntaris més joves arreplegaven vidre, paper, diaris, trastos vells per tota la ciutat en benefici d’una gran obra que encara existeix amb el mateix nom AMPANS

Allò era una bogeria. Els joves arreplegaven tot el que els veïns donaven. Era una cursa porta per porta amb satisfacció de tothom. Era un autèntic ral·li

En efecte, els propietaris de qualsevol vehicle de càrrega omplien els dipòsits de carburant i els cedien amb xofer i tot, tot de franc

Ningú no demanava res a canvi. Eren les ganes el que obsequiaven a tots. La satisfacció de dur a terme una cosa molt necessitada arreu de la comarca

La ciutat bullia, tothom volia haver carregat més quilos de coses reciclables. Els voluntaris escombraven els carrers i les cases, no valia deixar ni una ampolla de cava sense recollir

Una festa magnífica que ara en diríem solidària. Jo m’estimaria més parlar de cooperació entre les múltiples parts implicades

La nostra llibreria a internet (www.SDRCA.es) també experimenta una gran ebullició. Els cooperants s’enduen una munió dels 10 exemplars diferents exposats

La SDRCA no en treu ni cinc, però hi ha abocat molts diners perquè hi siguin exposats. La SDRCA no en treu ni cinc de calaix perquè el que interessa és difondre les realitats culturals africanes, però encara no respirem l’ambient anual de la campanya d’AMPANS

És molt probable que mai la SDRCA aconsegueixi aquell clima perquè Àfrica té entre tots un interès marginal o perquè cadascú n’ha fet la seva pròpia pel·lícula. en podeu veure a àFricaTV (www.africatv.cat)