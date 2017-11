Cooperació internacional

Posted by

Josep Juanbaró – 4 de novembre de 2017

Un frare em deia fa més de trenta anys que companys seus, que havien dedicat tota la vida a missions, havien tornat desfets per encarar la seva jubilació. Aquests missioners tornaven sense copsar haver fet res de res a l’Àfrica, no en trobaven constància

Aquesta asseveració no seria res si jo mateix no hagués tingut al mateix temps contacte amb missioners que que havien tornat durant un temps per descansar, per evitar perdre el món de vista

Vaig estar parlant amb un d’aquests missioners, que poc després vaig veure en una foto de la seva parròquia. Us asseguro que aquella foto expressava d’allò més la seva vocació i la intensitat de la seva obra a l’Àfrica

¿No us heu preguntat mai perquè tantes ordes i altres organitzacions eclesiàstiques estan distribuïdes al llarg de la geografia cristiana?

La resposta és molt simple perquè l’Església no ha trobat encara ni ningú la pedra filosofal per treure de la ignorància a molts milions d’africans. Aquesta acció la fan també la resta d’Eglésies cristianes

No és pas manca d’interès dels missioners que hi deixen la pell i, encara menys, de l’Església catòlica perquè mira de trobar totes ler eines necessàries per aconseguir resoldre aquesta qüestió

El reclutament de persones és d’escala mundial que, per aquestes característiques, sembla que tothom volgués resoldre aquest enigma inpossible de la pedra filosofal

Crec que hi hauria d’haver, si no hi és, un grup de matemàtics dedicat a trobar models d’actuació perquè tot sembla indicar que sempre som en el mateix lloc

Aquí està el quid de la qüestió. Arriba un moment en què no saps què fer després d’haver esgotat tota una sèrie s’estratègies. Pensar en mitjans materials no és suficient, no es pot fugir d’estudi

Intueixes que amb el que tens ja pots donar pas a noves estratègies. Aquestas asseveració és només intuïtiva. Considero que és essencial estovar les estructures socials africanes