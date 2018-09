Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 15 de setembre de 2018

El Diccionari normatiu valencià defineix cooperació com l’acció col·lectiva per a la consecució d’un fi comú. El ministeri d’afers estrangers i cooperació té en l’Agència espanyola de Cooperació internacional per al Desenvolupament (AECID) el principal òrgan de gestió de la Cooperació espanyola, orientada a la lluita contra la pobresa i al desenvolupament humà sostenible

Les àrees de treball a l’Àfrica són a Algèria, Egipte, el Marroc, Mauritània, Saharauis, i Tunísia al nord d’Àfrica. Cap Verd, Malí, Níger i el Senegal a l’Àfrica occidental. Etiòpia, Guinea Equatorial i Moçambic a l’Àfrica oriental, l’Àfrica central i a l’Àfrica austral

Normalment, tot organisme de Govern té marcats els seus objectius geogràfics on col·laborar. És normal que la Generalitat de Catalunya tingui unes prioritats que han d’encaixar amb els principis d’una OngD. Diputacions i Ajuntaments també tenen pressupostos i preferències

Hi ha donants privats que segueixen la mateixa línia de concessions de subvencions. L’exercici clau que haurien de fer totes les OngD és visitar tots els donants per veure com encaixa el seu projecte. La SDRCA és una OngD (Desenvolupament), però sovint ha anat a cegues al considerar que un projecte sòlid pot encaixar a tot arreu, però això no funciona així

Els 3 vèrtexs que governen el desenvolupament humà són la renda familiar, la formació, i la sanitat. Formació i sanitat les governen normalment les famílies

Si hem de fer un repàs dels llibres editats i distribuïts per la SDRCA, es veu que sanitat i comerç tenen poc interès entre els seus seguidors. La clientela de la SDRCA està encarada a escenaris normalitzats, allò que encaixa amb la nostra realitat quotidiana

L’acció diplomàtica és preferible deixar-la a mans de les institucions donants, l’OngD ha de gestionar documentació i recursos. És normal que certes entitats lloguin una persona per passar el rasclet al llarg del territori. Aquesta feina no és immediata perquè pot ocupar molts mesos

Els membres de les OngD passen a ser soldats de les entitats donants, això és que el seu protagonisme pot esdevenir irrellevant. Tota aquesta feinada pot ser per no res, cal ser-ne conscient, un cop una OngD ha entrat en l’organisme donant té més possibilitats de ser-ne subvencionada en posteriors edicions