Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 29 d’agost de 2017

Tot i que en el seu dia es va fer una crida a favor de la convivència amb els estrangers, ara gaudim d’un statu quo en què priva la ignorància mútua

Només les relacions personals trenquen el gel entre comunitats. Una prova de tot això és que les diferents comunitats editen publicacions per ús intern. La resta de la població inclús en desconeix la seva existència

Si ens ho mirem de la nostra banda, normalment els diaris autòctons no hi incorporen actes de comunitats forasteres. Amb la ignorància no s’arriba enlloc

Però aquesta situació no ha arribat d’una forma espontània sinó que és premeditada a les dues bandes

Són formes de fer política

Fa anys vaig quedar garratibat perquè una institució escolar no acceptà distribuir uns videos d’entrevistes a persones negroafricanes residents a Barcelona

Jo no entenc massa de polítiques d’ensenyament, però privar els alumnes de conèixer les realitats culturals africanes a casa nostra no ho puc pair

He parlat amb persones del nostre país que pertanyen a institucions d’alt nivell dient-me que veuen malament tants estrangers, inclús estan esgarrifats perquè aquí ara s’hi parlen un munt de llengües

Faig una crida a persones d’alt nivell perquè posin les coses on han de ser. És del tot necessari abordar l’estrangeria el més aviat millor, fent un esforç perquè les noves generacions nascudes aquí de pares foresters puguin ser absorbides en la nostra societat, però mantenint els trets del lloc d’origen