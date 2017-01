Convertir skype en una xarxa per a ensenyar espanyol a estrangers

18 gen 2017 per SDRCA

J. L. G. / Á. Z. – València | LEVANTE – El Mercantil Valenciano – 18.01.2017

Ana H. Iranzo guanya el premi Talento Joven d’empresa amb el seu projecte de «e-learning»: Spaniskype

Ana Hernández Iranzo, fundadora d’un espai d’aprenentatge a través d’internet, és la nova guanyadora del premie Talento Joven en la categoria d’empresa. Precisament, pren el relleu de Maya Callejo, guanyadora l’any passat d’este guardó també amb un projecte educatiu (Kibi Toys) on es fusiona l’aprenentatge tradicional amb les noves tecnologies. En este cas, Hernández Iranzo és la responsable de spaniskype.com. Segons les paraules de la pròpia fundadora, es tracta d’una plataforma d’e-learning per a l’ensenyament de la Llengua i la Cultura Espanyola a través de la plataforma de videoconferències Skype. Esta plataforma està destinada per a estudiants europeus i asiàtics.

Iranzo, originària de Requena i amb 25 anys, està embarcada en este projecte des de l’any 2012. «Vaig començar treballant amb xiquets japonesos mentre cursava el meu Erasmus a Suècia i a poc a poc, alumnes suecs, austríacs, polonesos, alemanys i xinesos, van començar a sumar-se. Vaig continuar amb el projecte de Spaniskype mentre acabava Periodisme en la Universitat de València, però l’interés que despertava entre jóvens i fins i tot persones de la tercera edat, va excedir les meues expectatives. Per este motiu vaig decidir estudiar el Máster d’Educació i especialitzar-me amb la meua tesi en els Entorns d’Aprenentatge Digital. Actualment em trobe en Lovaina (Bèlgica) on, a més de formar-me en postgrau de Negocis en la Universitat KU Leuven, organitze esdeveniments i tracte de consolidar-la com Start Up», explicava Ana Hernández Iranzo en la seua candidatura.

El projecte empresarial té com a objectiu crear una xarxa professors pel món, realitzar esdeveniments, preparar cursos complets online, tallers, concursos i viatges anuals a Espanya amb els alumnes perquè continuen aprenent des de la immersió. Les classes està dirigides a diferents perfils, des de xiquets a adults, passant per famílies o aprenentatge dirigit als negocis. L’impacte que està tenint la digitalització en tots els processos econòmics i socials, també en l’educatiu, subjau a este premi: «El món modern i la tecnologia ho estan canviant absolutament tot. L’educació especialment. Mai ha sigut més útil i més fàcil aprendre una llengua. Spaniskype és la combinació perfecta entre la comoditat que oferixen les aplicacions i el contacte personal amb un nadiu que poden portar en la seua butxaca», conclou.