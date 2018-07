Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 19 de juliol de 2018

L’Amanda Figueras deia fa uns quatre mesos que se sentia jutjada i menystinguda permanentment pel fet de portar el vel

La meva opinió és que no n’hi ha per tant perquè l’Amanda Figueras deu tenir un component tímid en la seva personalitat. Si, quan es va convertir, n’estava segura de fer aquest pas, ara no hauria d’estar de romanços

Quan veig dones nascudes musulmanes, aquestes no fan cap cosa que pugui ser anormal ni denotar cap mena d’inseguretat. Es posen el vel i endavant…!

Hi ha un component que potser ha de sostenir l’Amanda Figueras, és el d’haver canviat de camp enmig d’unes persones que la podien considerar com les altres, potser catòlica com la gran majoria del nostre país

Conec personalment persones que han fet aquest pas com l’Amanda Figueras, però algunes d’elles amb por d’ensenyar les cartes. Han trobat un refugi inesperat en la fe musulmana

Ha de ser dur canviar de solfa a partir de certa edat. Segur que hi entren dubtes i inseguretats perquè un cop fet el pas no es pot anar enrere. És un procés irreversible

He conegut noies musulmanes que no porten el vel perquè elles saben discernir les circumstàncies amb una formació des de petites. Al nostre país hi entrem tots perquè tots som d’aquí independentment d’on s’hagi nascut

Voldria animar l’Amanda Figueras que vagi agafant confiança amb ella mateixa i que faci cas omís de les crítiques per petites que siguin. Portar un mocador al cap no és cap novetat al nostre país, si no que ho preguntin a les nostres avantpassades

L’essència del mocador és la mateixa en un camp que en un altre. Jo no veia res de mal a les persones que fa relativament poc encara en portaven