Conversa amb Mariana Enriquez i Olga Merino

CCCB Debats, 28 d’abril de 2021

Viure en temps de pèrdua

Dilluns 3 de maig a les 18.30 h // 3 €

L’escriptora Mariana Enriquez parlarà amb la també escriptora Olga Merino sobre el rol que ocupa la mort en el nostre imaginari i la possibilitat de transformar-lo, arran de la publicació del seu darrer llibre, Alguien camina sobre tu tumba (Anagrama).

Per a molta gent, l’últim any ha estat marcat pel dolor de perdre un ésser estimat i la dificultat de compartir aquest cop en temps de distanciament social. La mort sovint ha restat relegada al silenci, però després d’un any de pandèmia s’ha tornat inevitablement visible. Malgrat la seva presència a cada racó del món, el tabú de la mort i tot el que l’envolta segueix posant entrebancs a la possibilitat de conversar entorn del paper que té en les nostres societats. Com ens relacionem amb un ritual tan comú i tan invisible a la vegada?

Mariana Enriquez hi participarà per videoconferència.

Aquesta conversa forma part del cicle «Obrir el futur».