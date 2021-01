Conversa amb Kopano Matlwa

Posted by

CCCB Debats, dilluns 18 de gener a les 18:30

3€

L’escriptora i metgessa Kopano Matlwa, una de les joves veus literàries més rellevants de Sud-àfrica, parlarà amb el periodista Xavier Aldekoa, corresponsal a l’Àfrica, de com les noves generacions s’enfronten al llegat de l’apartheid.

Quan Nelson Mandela va ser escollit president de Sud-àfrica, Matlwa només tenia nou anys. Formava part d’una nova generació, que Desmond Tutu va descriure com la «Rainbow Nation», que no viuria l’apartheid de manera directa, però sí les seves conseqüències durant els anys següents.

Amb llibres com Coconut i Florescència (Sembra Llibres i Alpha Decay) Matlwa planteja la impossibilitat de mirar cap al futur sense tancar les ferides que encara fan mal en el present.

Quin paper pot tenir la literatura en aquesta tasca?

Cap a on camina Sud-àfrica vint-i-set anys després d’haver abolit l’apartheid?

Kopano Matlwa hi participarà per videoconferència. Aquesta activitat forma part de La cicatriu colonial, un cicle de debats en el marc de l’exposició William Kentridge. El que no està dibuixat.