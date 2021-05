Conversa amb Cynthia Fleury i Sonia Arribas: La cura és un humanisme

CCCB Debats – 12 de maig de 2021

Dilluns 17 de maig a les 18.30 h // 3 €

La filòsofa i psicoanalista Cynthia Fleury, directora de la càtedra de filosofia de l’Hôpital Sainte-Anne de GHU Paris, parlarà amb la catedràtica de filosofia Sonia Arribas sobre la política de cures que necessitem en un present marcat per la vulnerabilitat.

La crisi sanitària ha posat en evidència la fragilitat d’un sistema mancat de recursos materials, però també conceptuals, per garantir el benestar de la ciutadania. Per a Cynthia Fleury, la vulnerabilitat no només és consubstancial a l’individu, sinó que també obre l’oportunitat per exercir la responsabilitat envers els altres. Per què tenim por de reconèixer-nos com a vulnerables? Com potenciar el lligam entre la medicina i l’humanisme?

Aquesta conversa forma part del cicle «Obrir el futur».