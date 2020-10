Conversa amb Angela Davis: Contra el racisme: una lluita constant

Posted by

CCCB Debats – Barcelona – 26 d’octubre de 2020 a 1 de novembre, a les 18:30

Entrades exhaurides: Segueix l’activitat en directe des del web del CCCB

Angela Davis, considerada una de les grans lluitadores pels drets humans i contra la discriminació racial, ens parlarà de la situació de les protestes antiracistes als Estats Units pocs dies abans de les eleccions presidencials, i conversarà amb activistes negres i afrodescendents sobre les exclusions que encara marquen el present.

La conversa serà moderada per Isabelle Mamadou, coordinadora de l’Equip per la Implementació del Decenni Afrodescendent de les Nacions Unides a Espanya. Hi intervindran l’activista panafricanista Jeffrey Abé Pans, Basha Changuerra, activista afrofeminista i una de les impulsores de l’organització AfroFem Koop, i Marra Junior, tècnic d’intervenció social que parla de racisme i violència policial des de la seva posició de migrant senegalès a Espanya.

Angela Davis es connectarà a l’acte per videoconferència.

Aquesta conversa forma part del cicle La cicatriu colonial.